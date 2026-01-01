На Волинь за рік ввезли з-за кордону 24 авто, вартість яких перевищує 3,2 мільйона гривень





Такі дані оприлюднили на платформі для роботи з відкритими даними Опендатабот, пише



Загалом в Україну торік ввезли 504 елітні транспортні засоби. Це найнижчий показник за останні п’ять років. Під "податок на розкіш" потрапляють авто, вартість яких перевищує 3,2 мільйона гривень, а вік — менший за п’ять років. Сума податку за одну таку автівку складає 25 тисяч гривень на рік.



Майже половину всіх розкішних авто зареєстровано у Києві та області: 236 автівок. Ще 52 авто на Львівщині, 49 на Одещині та 37 автівок на Дніпропетровщині. Кожен другий автомобіль у списку — Porsche Taycan.



Загалом на електрокари припадає 65% від усіх оподаткованих за розкіш автівок. 413 машин висококласного сегмента оформлені на людей, решта — на балансі бізнесу.



Скільки волинян сплатили податків за вартісні автомобілі у 2025 році



У 2025 році власники вартісних автомобілів сплатили до місцевих бюджетів Волині понад 4,2 мільйона гривень транспортного податку. Податку на елітні авто торік надійшло на 967 тисяч з половиною гривень більше, ніж у 2024 році.



Понад 2,7 мільйона гривень перерахували юридичні особи до місцевих бюджетів. Понад 1,5 мільйона гривень транспортного податку сплатили фізичні особи.

