Хвилина мовчання: у місті на Волині світлофори зупинятимуть рух





Налаштування системи завершують у середу, 18 лютого. Після цього світлофори працюватимуть у новому режимі. Під час технічного переведення можливі короткочасні збої, тому міськрада просить водіїв бути уважними на дорогах, пише



У новому форматі працюватимуть світлофори на перехрестях проспекту Дружби та вулиці Святого Володимира, вулиць Шахтарської та Святого Володимира, біля автостанції та на трасі Р-15.



Повноцінно система запрацює з четверга, 19 лютого.



Хвилина мовчання в інших містах



У Луцьку рух транспорту під час хвилини мовчання зупиняють патрульні.



У центрі Володимира, у квітні минулого року, встановили систему оповіщення для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання.



У Львові загальнонаціональну хвилину мовчання оголошують за допомогою системи оповіщення (де це можливо) з листопада 2024 року.



У столиці з 1 квітня щодня о 9-й ранку на диджитал-білбордах і сітілайтах на вулицях, а також інформаційних стендах на станціях метро з’являється візуальне повідомлення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання.

