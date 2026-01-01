Хвилина мовчання: у місті на Волині світлофори зупинятимуть рух
Сьогодні, 15:05
У Нововолинську світлофори автоматично вмикатимуть червоне світло під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Рух транспорту зупинятиметься щодня о 9:00.
Налаштування системи завершують у середу, 18 лютого. Після цього світлофори працюватимуть у новому режимі. Під час технічного переведення можливі короткочасні збої, тому міськрада просить водіїв бути уважними на дорогах, пише misto.media.
У новому форматі працюватимуть світлофори на перехрестях проспекту Дружби та вулиці Святого Володимира, вулиць Шахтарської та Святого Володимира, біля автостанції та на трасі Р-15.
Повноцінно система запрацює з четверга, 19 лютого.
Хвилина мовчання в інших містах
У Луцьку рух транспорту під час хвилини мовчання зупиняють патрульні.
У центрі Володимира, у квітні минулого року, встановили систему оповіщення для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання.
У Львові загальнонаціональну хвилину мовчання оголошують за допомогою системи оповіщення (де це можливо) з листопада 2024 року.
У столиці з 1 квітня щодня о 9-й ранку на диджитал-білбордах і сітілайтах на вулицях, а також інформаційних стендах на станціях метро з’являється візуальне повідомлення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання.
