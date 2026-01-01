На Волині п'яний водій вчинив ДТП і втік. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
Керманич з ознаками алкогольного сп’яніння вчинив ДТП та залишив місце події. Патрульні склали адміністративні матеріали
ДТП у місті Ковелі на вулиці Сагайдачного трапилася у вівторок, 17 лютого.
Заявниця повідомила, що водій автомобіля Renault здійснив зіткнення з автомобілем Nissan. Одразу після скоєння автопригоди керманич залишив місце події.
Інспектори оперативно розпочали розшук транспортного засобу та встановили водія, причетного до ДТП. Попри те, що чоловік заперечував свою участь в автопригоді, заявниця впізнала його. Під час спілкування патрульні виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.
Водій відмовився пройти огляд на стан сп’яніння — як на місці зупинки за допомогою приладу Драгер, так і в медичному закладі в установленому законом порядку.
На керманича інспектори склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння або відмова від проходження огляду), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
ДТП у місті Ковелі на вулиці Сагайдачного трапилася у вівторок, 17 лютого.
Заявниця повідомила, що водій автомобіля Renault здійснив зіткнення з автомобілем Nissan. Одразу після скоєння автопригоди керманич залишив місце події.
Інспектори оперативно розпочали розшук транспортного засобу та встановили водія, причетного до ДТП. Попри те, що чоловік заперечував свою участь в автопригоді, заявниця впізнала його. Під час спілкування патрульні виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.
Водій відмовився пройти огляд на стан сп’яніння — як на місці зупинки за допомогою приладу Драгер, так і в медичному закладі в установленому законом порядку.
На керманича інспектори склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння або відмова від проходження огляду), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині п'яний водій вчинив ДТП і втік. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 19 лютого
Сьогодні, 20:00
Луцька громада попрощалася з воїном Юрієм Кошулинським
Сьогодні, 19:00
Словаччина і Угорщина зупиняють експорт дизпалива в Україну
Сьогодні, 18:25