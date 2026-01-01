На Волині п'яний водій вчинив ДТП і втік. ВІДЕО

Керманич з ознаками алкогольного сп’яніння вчинив ДТП та залишив місце події. Патрульні склали адміністративні матеріалиДТП у місті Ковелі на вулиці Сагайдачного трапилася у вівторок, 17 лютого.Заявниця повідомила, що водій автомобіля Renault здійснив зіткнення з автомобілем Nissan. Одразу після скоєння автопригоди керманич залишив місце події.Інспектори оперативно розпочали розшук транспортного засобу та встановили водія, причетного до ДТП. Попри те, що чоловік заперечував свою участь в автопригоді, заявниця впізнала його. Під час спілкування патрульні виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.Водій відмовився пройти огляд на стан сп’яніння — як на місці зупинки за допомогою приладу Драгер, так і в медичному закладі в установленому законом порядку.На керманича інспектори склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння або відмова від проходження огляду), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.