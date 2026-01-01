На Волині п'яний водій вчинив ДТП і втік. ВІДЕО

На Волині п'яний водій вчинив ДТП і втік. ВІДЕО
Керманич з ознаками алкогольного сп’яніння вчинив ДТП та залишив місце події. Патрульні склали адміністративні матеріали

ДТП у місті Ковелі на вулиці Сагайдачного трапилася у вівторок, 17 лютого.

Заявниця повідомила, що водій автомобіля Renault здійснив зіткнення з автомобілем Nissan. Одразу після скоєння автопригоди керманич залишив місце події.

Інспектори оперативно розпочали розшук транспортного засобу та встановили водія, причетного до ДТП. Попри те, що чоловік заперечував свою участь в автопригоді, заявниця впізнала його. Під час спілкування патрульні виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Водій відмовився пройти огляд на стан сп’яніння — як на місці зупинки за допомогою приладу Драгер, так і в медичному закладі в установленому законом порядку.

На керманича інспектори склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння або відмова від проходження огляду), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ковель, поліція, п'яний за кермом
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині воїни можуть безкоштовно полікувати зуби у 15 медзакладах
Сьогодні, 21:16
На Волині п'яний водій вчинив ДТП і втік. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 19 лютого
Сьогодні, 20:00
Луцька громада попрощалася з воїном Юрієм Кошулинським
Сьогодні, 19:00
Словаччина і Угорщина зупиняють експорт дизпалива в Україну
Сьогодні, 18:25
Медіа
відео
1/8