На Волині малолітній хлопчик втік з дому, щоб погуляти

Волинські поліцейські привезли додому малолітнього хлопчика, який сам вирішив прогулятися містом.Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.18 лютого поліцейські отримали повідомлення про те, що небайдужий громадянин виявив на вулиці малолітнього хлопчика без супроводу дорослих. Дитина гуляла сама, тож чоловік одразу зателефонував до поліції та залишався поряд, аби переконатися, що з нею все гаразд.Патрульні оперативно прибули на місце, поспілкувалися з хлопчиком і з’ясували, де він проживає. Малюка безпечно провели додому. Як згодом стало відомо, він самостійно одягнувся, відчинив двері й вийшов із квартири, поки мама на короткий час відволіклася.На щастя, усе завершилося добре. Жодної загрози життю чи здоров’ю дитини немає. Хлопчика передали матері, з родиною провели профілактичну бесіду.