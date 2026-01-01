Друзі пройшли поліграф, батько зник на війні: два роки після зникнення студентки Аліни Божко на Волині

Аліна Божко. Дівчина була на відпочинку з друзями і раптово зникла поблизу лісу.



Останніми неповнолітню бачили четверо старших хлопців: рідний брат і троє товаришів. Їх усіх неодноразово допитували на поліграфі. Поліція розглядає різні версії зникнення, - повідомляє



Журналісти зібрали інформацію про зникнення неповнолітньої на Камінь-Каширщині, поспілкувалося зі старостою села, звідки волинянка родом, та запитало в поліції про деталі розслідування.



"Шукали — і нічого": що відомо про пошуки Аліни Божко

17 лютого 2024 року в обідню пору на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що зникла неповнолітня дівчина Аліна Божко. Того дня, зранку, дівчина відпочивала з друзями і братом у сусідньому селі Угриничі, а згодом зникла. За даними правоохоронців, компанія вживала алкогольні напої. Свій телефон дівчина залишила в автомобілі друзів.



Пошукові роботи розпочалися одразу. Зниклу шукали в лісі, по болотистій місцевості, зарослій чагарником, в лісі, обстежували акваторію річки Стохід. Територію постійно розширювали.



Через декілька днів пошуковці знайшли її особисті речі, розкидані в різних місцях. За 7 кілометрів від місця відпочинку виявили її пальто, а згодом гаманець з ID-паспортом, пов'язку на голову і пояс від пальта.



Староста Седлищенського старостинського округу Людмила Ланевич, яка була присутньою під час пошуків дівчини, розповіла Суспільному: активні пошуки були перші місяці, як тільки Аліна зникла, а потім поступово припинилися.



"Її шукали довгенько. Далі були періодичні пошуки. Зараз, звісно, зима, повно снігу кругом, ніхто не шукає... Поліція цим питанням займалася, вони більш компетентні. Ми ходили, шукали, шукали щиро. Залучали потужні квадрокоптери — і нічого. Там місцевих людей було більше, ніж поліції. Було багато служб, населення", — сказала посадовиця.



Аліна Божко навчалася в Любешівському технічному фаховому коледжі за спеціальністю "Кухар-кондитер", проживала в студентському гуртожитку. Також мешкала у селі Седлище Камінь-Каширського району разом із мамою, батьком, старшими братами і дідусем. "Сім'я як сім'я" — говорить Людмила Ланевич про родину Божків.



Зі слів Людмила Ланевич, у липні 2024 року тато Аліни Юрій Божко, який на той момент служив у ЗСУ, зник безвісти на території Донецької області. Родину про це сповістив районний ТЦК.



"Пройшов медогляд, трохи проходив курс лікування, бо були якісь проблеми зі здоров'ям. Потім був призваний на військову службу. Військкомат повідомив і все, більше по ньому нічого не знаємо", — додала посадовиця.

Як розслідування і пошуки Аліни Божко коментує поліція

У відповіді на інформаційний запит перший заступник начальника Камінь-Каширського районного відділу поліції ГУ Нацполіції у Волинській області Олексій Нерубайло розповів, що досудове розслідування кримінального провадження за фактом зникнення безвісти 17-річної Аліни Божко триває.



"Всі особи, які перебували з нею в компанії того дня, були неодноразово допитані із застосуванням поліграфа, а також допитувались місцеві жителі села Угриничі Камінь-Каширського району, однак будь-якої інформації, яка б становила інтерес для досудового розслідування не встановлено", — зазначив начальник слідчого відділу.



Олексій Нерубайло зазначив: слідчі розглядають версію, що Аліна Божко відлучилась від компанії в лісовий масив та заблукала, разом із тим, розглядаються й інші версії зникнення дівчини.



"Пошуки тривають, ретельно обстежуються лісосмуги, болотиста місцевість та меліоративні канави. До пошукових заходів залучаються працівники ДСНС, лісової галузі, військовослужбовці, прикордонники", — додав начальник слідчого відділу.



Орієнтування щодо розшуку неповнолітньої волинянки розповсюдили по всій території України. Поліцейські продовжують пошуки, аби встановити місце знаходження зниклої два роки тому Аліни Божко.

