19 лютого на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження у журналіста й письменника а нині військового(на фото), колишнього головного тренера ФК «Волинь»Іменинники цього дня – Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Федір.Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження чи день ангела. Бажаємо миру, добра, любові й нових звершень.19 лютого в Україні і світі святкують День запобігання плагіату. Це неофіційна дата, присвячена підвищенню обізнаності щодо етичного використання інформації, авторського права та академічної доброчесності. Плагіат підриває довіру до науки, освіти та творчості. Він може призвести до репутаційних і юридичних наслідків, включаючи відрахування з навчального закладу чи втрату авторських прав.Також 19 лютого Міжнародний день перетягування канату. Це свято присвячене одному з найдавніших та найуніверсальніших видів змагань, що має глибоке історичне коріння і залишається популярним у сучасному спорті. Перетягування канату — це не просто гра, а традиція, що сягає стародавнього Єгипту, Греції, Китаю та Індії. В давнину ця гра використовувалася не лише як розвага, а й для демонстрації сили воїнів. У XIX столітті цей вид спорту набув популярності у Великій Британії, а згодом став офіційним видом олімпійських змагань (1900–1920 роки).А ще 19 лютого День державного герба України. Ця дата пов’язана з ухваленням 19 лютого 1992 року Верховною Радою постанови про затвердження малого Державного Герба України – золотого Тризуба на синьому щиті. Символ подібний до тризуба використовувався ще за часів Київської Русі, зокрема князем Володимиром Великим як знак державної влади.Тризуб був офіційним гербом УНР, закріпленим урядом Михайла Грушевського. Цей день нагадує про важливість національних символів та їхню роль у зміцненні незалежності України.19 лютого святкують Всесвітній день захисту морських ссавців. Це екологічне свято присвячене збереженню морських ссавців, таких як кити, дельфіни, тюлені, морські котики та інші. Цей день започаткували 1986 року, коли Міжнародна китобійна комісія (IWC) ввела заборону на комерційний вилов китів. Незважаючи на це, браконьєрство та інші загрози для морських мешканців все ще існують.