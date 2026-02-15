Від отриманих поранень у шпиталі помер воїн з Волині Вадим Попко





Під час лікування помер воїн із Княгининівської громади. Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.



"Помер у шпиталі від отриманих поранень житель нашої громади, воїн Збройних Сил України Попко Вадим Віталійович (26.06.1974 – 15.02.2026). Захисник проходив службу на Харківському напрямку:

1 Донецький прикордонний загін, 5 ПКШР, 2 ВПС", - йдеться у дописі.



Прощання із Героєм відбудеться у четвер, 19 лютого о 14:00 у Свято-Покровському храмі села Княгининок.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного Героя.

