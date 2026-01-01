На Волині воїни можуть безкоштовно полікувати зуби у 15 медзакладах





Держава компенсує лікування та зубопротезування в межах визначеного фінансування, - повідомляють у Рожищенській міській раді.



Програму реалізує Міністерство охорони здоров’я України спільно з НСЗУ. Пілотний проєкт стартував у 2024 році та продовжений у 2025-му. Кошти передбачені з державного бюджету

У Волинській області 15 медичних закладів надають безоплатні стоматологічні послуги військовослужбовцям, ветеранам та учасникам бойових дій.

