На Волині воїни можуть безкоштовно полікувати зуби у 15 медзакладах

У Волинській області 15 медичних закладів надають безоплатні стоматологічні послуги військовослужбовцям, ветеранам та учасникам бойових дій.

Держава компенсує лікування та зубопротезування в межах визначеного фінансування, - повідомляють у Рожищенській міській раді.

Програму реалізує Міністерство охорони здоров’я України спільно з НСЗУ. Пілотний проєкт стартував у 2024 році та продовжений у 2025-му. Кошти передбачені з державного бюджету

