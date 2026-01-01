«Діра» в бюджетній системі росії перевищила 8 трлн рублів

«Діра» в бюджетній системі росії перевищила 8 трлн рублів
Сукупний дефіцит бюджетної системи рф за підсумками 2025 року сягнув рекордних 8,291 трлн рублів.

Про це випливає з даних Мінфіну рф, пише CNN.

За рік розрив зріс у 2,6 раза — на 5,696 трлн рублів.

Доходи бюджетів усіх рівнів збільшилися лише на 6,5%, тоді як видатки підскочили на 13%. Дві третини дефіциту припали на федеральний бюджет — 5,625 трлн рублів, що в п’ять разів перевищило початковий план. Регіони завершили рік із рекордною за два десятиліття «дірою» у 1,5 трлн рублів.

Майже утричі перевищив план і дефіцит Фонду соціального та пенсійного страхування — 1,078 трлн рублів. Ще 80,7 млрд рублів бракує фонду ОМС, з якого фінансується державна медицина.

Показово, що розрив зростає попри посилення податкового тиску. Торік влада підвищила податок на прибуток, запровадила прогресивну шкалу ПДФО та розраховувала отримати понад 3 трлн рублів додаткових надходжень.

Однак уже цього року податки знову підвищують: ПДВ збільшено до 22%, стартувала реформа оподаткування малого бізнесу, готуються нові збори та підвищення податкового навантаження для окремих галузей.

