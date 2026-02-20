У Криму під атакою опинилися військові аеродроми
Сьогодні, 11:03
У ніч на 20 лютого масованої дронової атаки зазнав тимчасово окупований Крим. Вибухи лунали у Севастополі, Бахчисараї, Керчі та інших населених пунктах.
Як пише "Українська правда", робота ворожих систем ППО була сконцентрована біля військових аеродромів. Ймовірно, обстріл був націлений на летовища "Бельбек" і "Саки".
У Севастополі через вибухи у деяких будинках повилітало скло. "Аномальна" активність дронів, за інформацією моніторингових каналів, була у Керчі.
Своєю чергою керівник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив атаку й заявив, що російська ППО спільно із Чорноморським флотом нібито ліквідували понад 16 дронів.
Коментарі 0
