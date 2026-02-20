У Криму під атакою опинилися військові аеродроми





Як пише



У Севастополі через вибухи у деяких будинках повилітало скло. "Аномальна" активність дронів, за інформацією моніторингових каналів, була у Керчі.



Своєю чергою керівник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив атаку й заявив, що російська ППО спільно із Чорноморським флотом нібито ліквідували понад 16 дронів.

