Волинські медики провели надскладну евакуацію пацієнта до Польщі

Волинські медики провели надскладну евакуацію пацієнта до Польщі
Лікарська бригада відділу медицини катастроф КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» успішно виконала чергове непросте завдання.

Про це центр повідомив у фейсбуці.

Волинські медики транспортували важкопораненого пацієнта з опіками більше 70% з Вінниці до польського міста Жешув.

Стан постраждалого був критичним. Це вимагало безперервної інтенсивної терапії та моніторингу життєвих показників протягом усього шляху.



Завдяки професіоналізму команди, пацієнта у стабільному стані передали міжнародним партнерам. Тепер він продовжить лікування у спеціалізованому центрі.

Ця евакуація — результат злагодженої роботи лікарів на місці та бригади екстренки, команди медичної евакуації МОЗ України та міжнародних партнерів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: лікарі, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Криму під атакою опинилися військові аеродроми
Сьогодні, 11:03
Під виглядом туристів: Росія готувала вбивства відомих людей в Україні, - СБУ
Сьогодні, 10:37
Волинські медики провели надскладну евакуацію пацієнта до Польщі
Сьогодні, 10:24
Депутат міськради на Волині на пішохідному переході збив 13-річного велосипедиста
Сьогодні, 10:11
У Луцьку сьогодні прощатимуться із двома Героями
Сьогодні, 10:00
Медіа
відео
1/8