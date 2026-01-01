Волинські медики провели надскладну евакуацію пацієнта до Польщі
Сьогодні, 10:24
Лікарська бригада відділу медицини катастроф КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» успішно виконала чергове непросте завдання.
Про це центр повідомив у фейсбуці.
Волинські медики транспортували важкопораненого пацієнта з опіками більше 70% з Вінниці до польського міста Жешув.
Стан постраждалого був критичним. Це вимагало безперервної інтенсивної терапії та моніторингу життєвих показників протягом усього шляху.
Завдяки професіоналізму команди, пацієнта у стабільному стані передали міжнародним партнерам. Тепер він продовжить лікування у спеціалізованому центрі.
Ця евакуація — результат злагодженої роботи лікарів на місці та бригади екстренки, команди медичної евакуації МОЗ України та міжнародних партнерів.
