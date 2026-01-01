Волинські медики провели надскладну евакуацію пацієнта до Польщі

виконала чергове непросте завдання.



Про це центр повідомив у фейсбуці.



Волинські медики транспортували важкопораненого пацієнта з опіками більше 70% з Вінниці до польського міста Жешув.



Стан постраждалого був критичним. Це вимагало безперервної інтенсивної терапії та моніторингу життєвих показників протягом усього шляху.







Завдяки професіоналізму команди, пацієнта у стабільному стані передали міжнародним партнерам. Тепер він продовжить лікування у спеціалізованому центрі.



Ця евакуація — результат злагодженої роботи лікарів на місці та бригади екстренки, команди медичної евакуації МОЗ України та міжнародних партнерів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лікарська бригада відділу медицини катастроф КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» успішноПро це центр повідомив у фейсбуці.Волинські медики транспортували важкопораненого пацієнта з опіками більше 70% з Вінниці до польського міста Жешув.Стан постраждалого був критичним. Це вимагало безперервної інтенсивної терапії та моніторингу життєвих показників протягом усього шляху.Завдяки професіоналізму команди, пацієнта у стабільному стані передали міжнародним партнерам. Тепер він продовжить лікування у спеціалізованому центрі.Ця евакуація — результат злагодженої роботи лікарів на місці та бригади екстренки, команди медичної евакуації МОЗ України та міжнародних партнерів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію