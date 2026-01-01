Діяли радикально: у Луцьку медики «швидкої» врятували чоловіка
Сьогодні, 05:28
В обласному центрі Волині медики екстреної допомоги врятували життя чоловіка.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
"14 лютого, 01:04 ночі бригада «Луцьк-15» отримала виклик: 48-річний чоловік, скарги на сильне серцебиття, біль у грудях. При огляді ситуація виявилася надскладною: артеріальний тиск 60/20, пульс — 179 ударів за хвилину. Стан пацієнта був нестабільним, діагностовано кардіогенний шок. ЕКГ підтвердила діагноз: пароксизм надшлуночкової тахікардії. Часу нароздуми не було. Медики прийняли рішення діяти радикально — провели синхронізовану кардіоверсію (розряд 70 Дж) після попереднього знеболення та седаціЇ. Результат — врятоване життя", - йдеться у дописі.
Медикам вдалося відновити ритм, пульс стабілізувався до 84 уд/хв, а пацієнта у задовільному стані госпіталізовано.
"Дякуємо бригаді «Луцьк-15» за професіоналізм та сталеві нерви! Ваша злагоджена робота — це чиєсь врятоване «завтра», - йдеться у дописі.
