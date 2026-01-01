Діяли радикально: у Луцьку медики «швидкої» врятували чоловіка

Діяли радикально: у Луцьку медики «швидкої» врятували чоловіка
В обласному центрі Волині медики екстреної допомоги врятували життя чоловіка.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

"14 лютого, 01:04 ночі бригада «Луцьк-15» отримала виклик: 48-річний чоловік, скарги на сильне серцебиття, біль у грудях. При огляді ситуація виявилася надскладною: артеріальний тиск 60/20, пульс — 179 ударів за хвилину. Стан пацієнта був нестабільним, діагностовано кардіогенний шок. ЕКГ підтвердила діагноз: пароксизм надшлуночкової тахікардії. Часу нароздуми не було. Медики прийняли рішення діяти радикально — провели синхронізовану кардіоверсію (розряд 70 Дж) після попереднього знеболення та седаціЇ. Результат — врятоване життя", - йдеться у дописі.

Медикам вдалося відновити ритм, пульс стабілізувався до 84 уд/хв, а пацієнта у задовільному стані госпіталізовано.

"Дякуємо бригаді «Луцьк-15» за професіоналізм та сталеві нерви! Ваша злагоджена робота — це чиєсь врятоване «завтра», - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, медицина, швидка, порятунок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Діяли радикально: у Луцьку медики «швидкої» врятували чоловіка
Сьогодні, 05:28
Як у Луцьку розчищають дороги від снігу в Луцькому районі. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
17 лютого на Волині: гортаюючи календар
Сьогодні, 00:00
З березня зміняться правила нарахування «Національного кешбеку»
16 лютого, 23:19
Волиняни – кращі на чемпіонаті України з лижного туризму. ФОТО
16 лютого, 22:39
Медіа
відео
1/8