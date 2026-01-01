Як у Луцьку розчищають дороги від снігу в Луцькому районі. ВІДЕО





Про це розповів начальник дільниці підприємства Михайло Голець. З його слів, за 2,5 місяці зими використали понад 3000 технічної солі та сумішей для посипання доріг, - повідомляє



"Це і комбіновані машини, і автогрейдера, і фронтальні навантажувачі, і трактори з відвалами і задіяли понад 60 людей. Так само і на ручну очистку — посадкові павільйони, майданчики. Близько 20 людей працює. У першу чергу ми здійснюємо очистку національних, регіональних, в другу чергу — територіальних. Дана зима є складна. В нас 10% працівників з підприємства є мобілізовані", — сказав Михайло Голець.



Водій Олександр Кльок разом із напарником виїхав на маршрут поблизу села Крупа Луцького району о 8:00. З його слів, найважче працювати в нічну пору доби. Сумішами, зазначив Олександр Кльок, посипають дороги тоді, коли очистили від снігу.



"Років п’ять не було такої зими. Заступив на сутки і сиплеш, доки сил хватає. Техніку встигаємо ремонтувати, ламаємося, робимо на ходу. Маршрут може бути не один той самий. Часом на один напрямок два-три рази виїжджаємо: чи не догледів, чи люди дзвонять. Залежить ще від народу, часом люди дають дорогу об’їхати на добрий лад, а часом… Робота тяжка: не присісти, нічого. Цілий день як білка: приїхав, загрузився, поїхав", — сказав чоловік.



За зміну Олександр Кльок розчищає та посипає протиожеледною сумішшю до 500 кілометрів доріг. Найважчою водій називає ділянку автомобільної дороги на міста Ковель та Дубно.



На іншій ділянці, у селі Піддубці Луцького району, бригада із шести працівників розчищала тротуар, зупинки та виходи до пішохідних переходів, розповів дорожній робітник Сергій Міндюк.



"Сьогодні розчищаємо ділянки ближче до Луцька, де більш людно, працює нас 5 бригад. Снігопади припинилися, розчищаємо сніг. Техніка теж працює, посипаємо протиожеледною сумішшю. Якщо працюємо, то не холодно", — зазначив працівник підрядної організації.



Дорога в нормальному стані, проїзд забезпечений, тому можна їхати в межах 40-50 кілометрів, розповів водій Максим Ліхван.



"Їхати можна, головне не перевищувати. Якби ще ями ладили, бо дуже багато ям, погана дорога за містом. Якщо по об’їзній, то плюс мінус. А якщо в села якісь їхати, то жах", — зазначив водій.



Вночі та зранку 16 лютого автошляхи державного значення на Волині розчищали від снігу 32 спецавтівки, розповіла фахівчиня зі зв'язків з громадськістю Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Оксана Михальчук.



Синоптикиня Надія Голя розповіла, що впродовж наступної доби, 17 лютого, істотних опадів не очікується, на окремих ділянках можлива ожеледиця.





