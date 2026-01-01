Понад 1,5 року був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Невірця
Сьогодні, 21:58
На жаль, підтверджено загибель нашого Героя, який до останнього вважався безвісти зниклим і тепер назавжди повертається додому на щиті.
Повідомив очільник Любешівської громади Олег Кух.
"Солдат НЕВІРЕЦЬ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, 1983 року народження, житель села Бірки. Боєць загинув під час виконання бойового завдання 9 квітня 2024 року на території Донецької області", - йдеться у дописі на сторінці селищного голови.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Коментарі 0
