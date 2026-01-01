Коли і де на Волині відключатимуть світло 17 лютого
Сьогодні, 21:16
Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 17 лютого на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомляють у ПрАТ Волиньобленерго.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 1.1:
15:30-19:00
підчерга 1.2:
15:30-19:00
підчерга 2.1:
19:00-22:30
підчерга 2.2:
19:00-22:30
підчерга 4.1:
22:30-24:00
підчерга 4.2:
22:30-24:00
підчерга 5.1:
12:00-15:30
підчерга 5.2:
12:00-15:30
підчерга 6.1:
08:00-12:00
підчерга 6.2:
08:00-12:00
Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у ПрАТ Волиньобленерго.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 1.1:
15:30-19:00
підчерга 1.2:
15:30-19:00
підчерга 2.1:
19:00-22:30
підчерга 2.2:
19:00-22:30
підчерга 4.1:
22:30-24:00
підчерга 4.2:
22:30-24:00
підчерга 5.1:
12:00-15:30
підчерга 5.2:
12:00-15:30
підчерга 6.1:
08:00-12:00
підчерга 6.2:
08:00-12:00
Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Понад 1,5 року був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Невірця
Сьогодні, 21:58
Коли і де на Волині відключатимуть світло 17 лютого
Сьогодні, 21:16
На війні загинув воїн з Волині Юрій Кошулинський
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 17 лютого
Сьогодні, 20:00