Коли і де на Волині відключатимуть світло 17 лютого





Про це повідомляють у ПрАТ Волиньобленерго.



ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:

підчерга 1.1:

15:30-19:00

підчерга 1.2:

15:30-19:00

підчерга 2.1:

19:00-22:30

підчерга 2.2:

19:00-22:30

підчерга 4.1:

22:30-24:00

підчерга 4.2:

22:30-24:00

підчерга 5.1:

12:00-15:30

підчерга 5.2:

12:00-15:30

підчерга 6.1:

08:00-12:00

підчерга 6.2:

08:00-12:00

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 17 лютого на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.Про це повідомляють у ПрАТ Волиньобленерго.діють в такому обсязі:підчерга 1.1:15:30-19:00підчерга 1.2:15:30-19:00підчерга 2.1:19:00-22:30підчерга 2.2:19:00-22:30підчерга 4.1:22:30-24:00підчерга 4.2:22:30-24:00підчерга 5.1:12:00-15:30підчерга 5.2:12:00-15:30підчерга 6.1:08:00-12:00підчерга 6.2:08:00-12:00Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію