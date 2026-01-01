Якою буде погода у Луцьку та на Волині 17 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 17 лютого
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14° морозу, вдень 4-6° морозу.
Область
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° морозу, вдень 2-7° морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 17 лютого
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14° морозу, вдень 4-6° морозу.
Область
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° морозу, вдень 2-7° морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 17 лютого
Сьогодні, 20:00
У російському полоні - 7 тисяч українців, у нас є понад 4 тисячі росіян, - Зеленський
Сьогодні, 18:29
З вересня усі учні безплатно харчуватимуться у школах
Сьогодні, 16:40