Якою буде погода у Луцьку та на Волині 17 лютого

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 17 лютого

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14° морозу, вдень 4-6° морозу.

Область

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° морозу, вдень 2-7° морозу.

