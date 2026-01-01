У російському полоні - 7 тисяч українців, у нас є понад 4 тисячі росіян, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в російському полоні зараз перебувають приблизно 7 тисяч українців, а в Україні — 4 тисячі полонених росіян.

Про це він заявив під час спілкування з медіа на полях Мюнхенської безпекової конференції, пише Громадське.

Зеленський наголосив, що українська сторона готова до обміну полоненими.

«Тобто ми готові провести обмін. Якщо вони будуть готові "всіх на всіх" — супер. Якщо “1000 на 1000” — не чудово, але добре. Але навіть якщо вони готові “100 на 100” — будь-який крок для нас є позитивним рішенням», — заявив президент.

Обмін полоненими

5 лютого Україна та росія провели черговий обмін полоненими у форматі «157 на 157». Це був перший обмін за останні п’ять місяців, і 71-й — з початку повномасштабної війни.

Серед звільнених із полону — військові ЗСУ (Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних сил), Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Зокрема, вдалося повернути чотирьох бійців 12 бригади спецпризначення «Азов». Більша частина визволених захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Крім того, з російського полону повернули сімох цивільних українців.

