На Волині майже пів сотні класів і три ліцеї - на дистанційному навчанні





Про це повідомили в обласному Центрі контролю та профілактики хвороб, пише



Наразі онлайн вчаться учні трьох ліцеї Луцького району. Найбільше шкіл, де класи перейшли на дистанційне навчання — у Луцьку, Луцькому та Ковельському районах.



За даними епідеміологів, за тиждень, з 9 по 15 лютого, на Волині занедужали 7 714 людей. 61% із них — діти. Наразі зареєстровано перевищення епідемічного порогу.



В області фіксують циркуляцію вірусу грипу А(Н3), парагрипу, РС-вірусу, риновірусів, аденовірусів, бокавірусу та COVID-19.

