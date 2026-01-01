На Волині майже пів сотні класів і три ліцеї - на дистанційному навчанні

Станом на 16 лютого 49 окремих класів у 15 загальноосвітніх школах Волині навчаються дистанційно через розповсюдження грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ).

Про це повідомили в обласному Центрі контролю та профілактики хвороб, пише Суспільне.

Наразі онлайн вчаться учні трьох ліцеї Луцького району. Найбільше шкіл, де класи перейшли на дистанційне навчання — у Луцьку, Луцькому та Ковельському районах.

За даними епідеміологів, за тиждень, з 9 по 15 лютого, на Волині занедужали 7 714 людей. 61% із них — діти. Наразі зареєстровано перевищення епідемічного порогу.

В області фіксують циркуляцію вірусу грипу А(Н3), парагрипу, РС-вірусу, риновірусів, аденовірусів, бокавірусу та COVID-19.

