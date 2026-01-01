Луцька громада віддала останню шану загиблому на війні воїну Миколі Северенюку
Сьогодні, 16:11
Луцька громада попрощалася з Героєм Миколою Северенюком.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбувся чин похорону за загиблим військовослужбовцем Северенюком Миколою Івановичем (14.09.1982 року народження), який загинув 10 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Мала Вовча Харківської області.
Поховали Героя на кладовищі у місті Олика.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
