Луцька громада віддала останню шану загиблому на війні воїну Миколі Северенюку

Миколою Северенюком.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбувся чин похорону за загиблим військовослужбовцем Северенюком Миколою Івановичем (14.09.1982 року народження), який загинув 10 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Мала Вовча Харківської області.



Поховали Героя на кладовищі у місті Олика.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

