На Волині 17-річний хлопець пішов виносити сміття - і зник безвісти

Захарченка Костянтина Олександровича, 2008 року народження.



Про це пише



15-го лютого близько 16:00 він вийшов із дому у Нововолинську (виносити сміття) та не повернувся. Раніше таких випадків не було.



Був одягнений: спортивні джинси, куртка кольору хакі з капюшоном, чорне взуття.



Прикмети: зріст 166 см, міцної тілобудови (близько 80 кг), волосся русяве, кучеряве, на лобі має невелику гульку з народження.



"Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування хлопця, повідомте за телефонами: 096 588 88 74, 098 791 33 12", - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція Нововолинська розшукує, 2008 року народження.Про це пише БУГ 15-го лютого близько 16:00 він вийшов із дому у Нововолинську (виносити сміття) та не повернувся. Раніше таких випадків не було.спортивні джинси, куртка кольору хакі з капюшоном, чорне взуття.зріст 166 см, міцної тілобудови (близько 80 кг), волосся русяве, кучеряве, на лобі має невелику гульку з народження."Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування хлопця, повідомте за телефонами: 096 588 88 74, 098 791 33 12", - наголошують у поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію