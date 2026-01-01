На Волині 17-річний хлопець пішов виносити сміття - і зник безвісти
Сьогодні, 15:00
Поліція Нововолинська розшукує Захарченка Костянтина Олександровича, 2008 року народження.
Про це пише БУГ.
15-го лютого близько 16:00 він вийшов із дому у Нововолинську (виносити сміття) та не повернувся. Раніше таких випадків не було.
Був одягнений: спортивні джинси, куртка кольору хакі з капюшоном, чорне взуття.
Прикмети: зріст 166 см, міцної тілобудови (близько 80 кг), волосся русяве, кучеряве, на лобі має невелику гульку з народження.
"Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування хлопця, повідомте за телефонами: 096 588 88 74, 098 791 33 12", - наголошують у поліції.
