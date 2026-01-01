На Волині 17-річний хлопець пішов виносити сміття - і зник безвісти

На Волині 17-річний хлопець пішов виносити сміття - і зник безвісти
Поліція Нововолинська розшукує Захарченка Костянтина Олександровича, 2008 року народження.

Про це пише БУГ.

15-го лютого близько 16:00 він вийшов із дому у Нововолинську (виносити сміття) та не повернувся. Раніше таких випадків не було.

Був одягнений: спортивні джинси, куртка кольору хакі з капюшоном, чорне взуття.

Прикмети: зріст 166 см, міцної тілобудови (близько 80 кг), волосся русяве, кучеряве, на лобі має невелику гульку з народження.

"Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування хлопця, повідомте за телефонами: 096 588 88 74, 098 791 33 12", - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, хлопець, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині перекинувся бензовоз: нафтопродукти потрапили у рів, що впадає в річку Лютиця
Сьогодні, 15:44
На Волині 17-річний хлопець пішов виносити сміття - і зник безвісти
Сьогодні, 15:00
Розвідка отримала дані про підготовку Росією наступного масованого удару
Сьогодні, 14:35
Лучанину, який на ринку стріляв у співмешканку та ще одну людину, повідомили про підозру
Сьогодні, 14:00
Хороші діти, гарно вчилися: що відомо про сім’ю, у якій батько застрелив сина та доньку і скоїв самогубство
Сьогодні, 13:41
Медіа
відео
1/8