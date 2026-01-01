Лучанину, який на ринку стріляв у співмешканку та ще одну людину, повідомили про підозру

У Луцьку слідчі оголосили про підозру фігуранту, який посеред дняПро це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.Інцидент трапився 13 лютого на одному з ринків обласного центру.Чоловік, 1967 року народження, посеред дня вчинив стрілянину з пневматичного пістолета по співмешканці та ще одному чоловіку. Ті отримали ушкодження.Громадяни затримали нападника. На місці працювали патрульні, слідчо-оперативна група, медики. Слідчі затримали хулігана у процесуальному порядку та вже оголосили про підозру за ч.4 ст.296 КК України. Нині він – під вартою. Йому може загрожувати позбавлення волі від 3 до 7 років.