Хороші діти, гарно вчилися: що відомо про сім’ю, у якій батько застрелив сина та доньку і скоїв самогубство
Сьогодні, 13:41
У селі Станіславчик Львівської області 15 лютого батько застрелив двох дітей і скоїв самогубство. Діти жили з батьком та бабусею, а їхня мати була на заробітках за кордоном.
Про це в коментарі hromadske повідомили очільниця відділу інформаційної політики Львівської обласної прокуратури Ольвія Герляк та староста села Станіславчик Володимир Ясніський.
Староста села розповів нам, що діти жили з батьком та бабусею — мамою їхнього батька. Саме вона й повідомила правоохоронцям про вбивство.
Він також позитивно описує сім’ю, каже, що на них не було жодних скарг і діти — 15-річна Діана та 13-річний Степан — були доглянуті.
«Адекватна, нормальна, благополучна сім'я. Хороші діти, доглянуті, гарно вчилися. Тільки, на жаль, сталася така біда. Ні від сусідів, ні від жителів нашого округу, ні з родини жодних до мене як до старости скарг не надходило», — каже Володимир Ясніський.
Староста розповів, що станом на ранок 16 лютого мати дітей уже повернулася з-за кордону й перебуває в Україні.
Речниця прокуратури також нам підтвердила, що на час вбивства мати була за кордоном на заробітках.
За даними прокуратури, родина була благополучною, «з міцними соціальними зв’язками», у полі зору правоохоронців чи соціальних служб не перебувала.
На запитання, чи не був під час вбивства батько нетверезий, у прокуратурі відповіли, що стан батька в момент події ще встановлюють.
Що відомо про вбивство?
У селі Станіславчик, що в Золочівському районі Львівщини, 15 лютого знайшли застреленими двох дітей та їхнього батька.
Правоохоронці встановили, що чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей, після чого покінчив із життям.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. А також за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з приміткою «самогубство».
