Замість валентинок у Луганську поширюють «сталінтинки»
Сьогодні, 12:25
В окупованому Луганську 14 лютого закликали протиставити Дню всіх закоханих "наші радянські і православні свята" і вітати один одного листівками - "сталінтинками" і "ленінтинками" у вигляді сердечок із зображенням комуністичних вождів.
Про це пише Правда. Життя.
"У Луганську (знаходиться під контролем угрупування «ЛНР») активісти організації «Союз комуністів Луганщини» 14 лютого роздавали перехожим «сталінтинки» - листівки у формі серця із зображенням Йосипа Сталіна», - йдеться в повідомленні.
На фотографіях можна бачити, що роздачею сердечок і нагадуваннями про "славне минуле" Ворошиловграда (так Луганськ називався за часів СРСР) займалися молоді люди під червоним прапором. Перехожих абсурдне поєднання червоних гвоздик і кривавих вождів з атрибутом Дня закоханих, схоже, не бентежило, як і симбіоз радянських свят з релігійними.
Коментарі 0
