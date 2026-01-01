Замість валентинок у Луганську поширюють «сталінтинки»

Замість валентинок у Луганську поширюють «сталінтинки»
В окупованому Луганську 14 лютого закликали протиставити Дню всіх закоханих "наші радянські і православні свята" і вітати один одного листівками - "сталінтинками" і "ленінтинками" у вигляді сердечок із зображенням комуністичних вождів.

Про це пише Правда. Життя.

"У Луганську (знаходиться під контролем угрупування «ЛНР») активісти організації «Союз комуністів Луганщини» 14 лютого роздавали перехожим «сталінтинки» - листівки у формі серця із зображенням Йосипа Сталіна», - йдеться в повідомленні.

На фотографіях можна бачити, що роздачею сердечок і нагадуваннями про "славне минуле" Ворошиловграда (так Луганськ називався за часів СРСР) займалися молоді люди під червоним прапором. Перехожих абсурдне поєднання червоних гвоздик і кривавих вождів з атрибутом Дня закоханих, схоже, не бентежило, як і симбіоз радянських свят з релігійними.


