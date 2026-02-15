росія дедалі більше покладається на іноземних найманців у війні проти України

значні втрати на фронті, які перевищують кількість новобранців, кремль змушений компенсувати нестачу особового складу залученням тисяч іноземців — зокрема з КНДР, Індії, Пакистану, Непалу, Куби, Нігерії та Сенегалу.



Про це пише



Як заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, багатьох із цих людей вербують обманом або під тиском, і вони не усвідомлюють, що опиняться безпосередньо на передовій в Україні.



Гілі оцінив чисельність лише північнокорейських військових, які воюють на боці росії, приблизно у 17 тисяч осіб.



Така залежність від іноземних бійців свідчить про серйозні кадрові проблеми російської армії та зростаючу складність для москви підтримувати інтенсивність бойових дій власними ресурсами.



