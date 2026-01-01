Як у найсильніші морози працюють захисники неба, - ОК «Захід». ФОТО

Найсильніші морози не впливають на бойову роботу захисників неба. Люди і техніка зенітного ракетного полку імені Українських Січових Стрільців відбивають ворожі атаки за будь-яких погодних умов.Про це повідомили у ОК «Захід».— Основу нашої бойової готовності становлять чітка організація служби й відповідальне ставлення до техніки, — зазначаєВін - командир дивізіону, на озброєнні якого - зенітний ракетний комплекс IRIS-T.Безперебійну роботу комплексу забезпечує постійний контроль за станом його систем і готовність особового складу діяти в найнесприятливіших екстремальних умовах.— Це в цивільному житті, якщо ваше авто не заводиться в мороз, то ви можете повернутися додому і погрітися, або викликати таксі. У нас так неможна. Є лічені хвилини, щоб всі складні системи та агрегати запрацювали і величезна відповідальність за результат бойової роботи, — підкреслює начальник обслуги пускової установки ЗРК IRIS-TВ його команді також заступник начальника обслугита водій-електрик— Ми вже звикли оперативно ухвалювати рішення та виконувати завдання у найважчій обстановці. Боєздатні цілодобово, — розповідає Тарас.Бойова робота зенітного ракетного комплексу під час аномальних морозів підтвердила надійність техніки і професійність розрахунку.— Це рух на максимальних обертах. Команда доводить собі і всій країні здатність ефективно виконувати завдання за будь-яких умов, - каже командир зенітного ракетного дивізіону.