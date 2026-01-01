Як у найсильніші морози працюють захисники неба, - ОК «Захід». ФОТО

Як у найсильніші морози працюють захисники неба, - ОК «Захід». ФОТО
Найсильніші морози не впливають на бойову роботу захисників неба. Люди і техніка зенітного ракетного полку імені Українських Січових Стрільців відбивають ворожі атаки за будь-яких погодних умов.

Про це повідомили у ОК «Захід».

— Основу нашої бойової готовності становлять чітка організація служби й відповідальне ставлення до техніки, — зазначає Костянтин.

Він - командир дивізіону, на озброєнні якого - зенітний ракетний комплекс IRIS-T.

Безперебійну роботу комплексу забезпечує постійний контроль за станом його систем і готовність особового складу діяти в найнесприятливіших екстремальних умовах.

— Це в цивільному житті, якщо ваше авто не заводиться в мороз, то ви можете повернутися додому і погрітися, або викликати таксі. У нас так неможна. Є лічені хвилини, щоб всі складні системи та агрегати запрацювали і величезна відповідальність за результат бойової роботи, — підкреслює начальник обслуги пускової установки ЗРК IRIS-T Ігор.

В його команді також заступник начальника обслуги Тарас та водій-електрик Андрій.
Як у найсильніші морози працюють захисники неба, - ОК «Захід». ФОТО

— Ми вже звикли оперативно ухвалювати рішення та виконувати завдання у найважчій обстановці. Боєздатні цілодобово, — розповідає Тарас.

Бойова робота зенітного ракетного комплексу під час аномальних морозів підтвердила надійність техніки і професійність розрахунку.
Як у найсильніші морози працюють захисники неба, - ОК «Захід». ФОТО

— Це рух на максимальних обертах. Команда доводить собі і всій країні здатність ефективно виконувати завдання за будь-яких умов, - каже командир зенітного ракетного дивізіону.
Як у найсильніші морози працюють захисники неба, - ОК «Захід». ФОТО
Як у найсильніші морози працюють захисники неба, - ОК «Захід». ФОТО
Як у найсильніші морози працюють захисники неба, - ОК «Захід». ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: захисники неба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На трасі Львів-Луцьк автобус злетів у кювет, є постраждалі
Сьогодні, 12:02
росія дедалі більше покладається на іноземних найманців у війні проти України
Сьогодні, 11:45
Як у найсильніші морози працюють захисники неба, - ОК «Захід». ФОТО
Сьогодні, 11:16
Волиняни провели в останню путь Героя Василя Солодуху
Сьогодні, 11:03
Другий випадок за пів року у цьому штаті: у США вбили 21-річну українську біженку
Сьогодні, 10:45
Медіа
відео
1/8