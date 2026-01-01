Як у найсильніші морози працюють захисники неба, - ОК «Захід». ФОТО
Сьогодні, 11:16
Найсильніші морози не впливають на бойову роботу захисників неба. Люди і техніка зенітного ракетного полку імені Українських Січових Стрільців відбивають ворожі атаки за будь-яких погодних умов.
Про це повідомили у ОК «Захід».
— Основу нашої бойової готовності становлять чітка організація служби й відповідальне ставлення до техніки, — зазначає Костянтин.
Він - командир дивізіону, на озброєнні якого - зенітний ракетний комплекс IRIS-T.
Безперебійну роботу комплексу забезпечує постійний контроль за станом його систем і готовність особового складу діяти в найнесприятливіших екстремальних умовах.
— Це в цивільному житті, якщо ваше авто не заводиться в мороз, то ви можете повернутися додому і погрітися, або викликати таксі. У нас так неможна. Є лічені хвилини, щоб всі складні системи та агрегати запрацювали і величезна відповідальність за результат бойової роботи, — підкреслює начальник обслуги пускової установки ЗРК IRIS-T Ігор.
В його команді також заступник начальника обслуги Тарас та водій-електрик Андрій.
— Ми вже звикли оперативно ухвалювати рішення та виконувати завдання у найважчій обстановці. Боєздатні цілодобово, — розповідає Тарас.
Бойова робота зенітного ракетного комплексу під час аномальних морозів підтвердила надійність техніки і професійність розрахунку.
— Це рух на максимальних обертах. Команда доводить собі і всій країні здатність ефективно виконувати завдання за будь-яких умов, - каже командир зенітного ракетного дивізіону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ОК «Захід».
— Основу нашої бойової готовності становлять чітка організація служби й відповідальне ставлення до техніки, — зазначає Костянтин.
Він - командир дивізіону, на озброєнні якого - зенітний ракетний комплекс IRIS-T.
Безперебійну роботу комплексу забезпечує постійний контроль за станом його систем і готовність особового складу діяти в найнесприятливіших екстремальних умовах.
— Це в цивільному житті, якщо ваше авто не заводиться в мороз, то ви можете повернутися додому і погрітися, або викликати таксі. У нас так неможна. Є лічені хвилини, щоб всі складні системи та агрегати запрацювали і величезна відповідальність за результат бойової роботи, — підкреслює начальник обслуги пускової установки ЗРК IRIS-T Ігор.
В його команді також заступник начальника обслуги Тарас та водій-електрик Андрій.
— Ми вже звикли оперативно ухвалювати рішення та виконувати завдання у найважчій обстановці. Боєздатні цілодобово, — розповідає Тарас.
Бойова робота зенітного ракетного комплексу під час аномальних морозів підтвердила надійність техніки і професійність розрахунку.
— Це рух на максимальних обертах. Команда доводить собі і всій країні здатність ефективно виконувати завдання за будь-яких умов, - каже командир зенітного ракетного дивізіону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На трасі Львів-Луцьк автобус злетів у кювет, є постраждалі
Сьогодні, 12:02
Як у найсильніші морози працюють захисники неба, - ОК «Захід». ФОТО
Сьогодні, 11:16
Волиняни провели в останню путь Героя Василя Солодуху
Сьогодні, 11:03