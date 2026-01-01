На трасі Львів-Луцьк автобус злетів у кювет, є постраждалі

Дорожньо-транспортна пригода за участю автобусана автодорозі «Львів-Луцьк» поблизу села Дернів Львівського району.Про це у фейсбуці повідомляє поліція Львівської області.Як попередньо встановили правоохоронці, водій автобуса Van Hool, 45-річний житель Дрогобицького району, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини.Внаслідок ДТП три пасажирки автобуса, 51-річна мешканка Дніпропетровської області та дві жительки Черкаської області віком 55 і 64 роки, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.За фактом слідчі відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.Правоохоронці встановлюють обставини події.