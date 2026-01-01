В аварії на Львівській у Луцьку травмувалися троє людей





Про це Анастасія Кідрук.



Попередньо відомо, що водій авівки Renault під час здійснення маневру, повороту ліворуч, не надав перевагу Audi.



На керманича Audi інспектори винесли постанову за ч.1 ст. 126 "Керування транспортним засобом без відповідних документів" Кодексу України про адміністративні правопорушеня, оскільки у нього не було страхового полісу на транспортний засіб, на водія Renault склали протокол за ст. 124 "Порушення ПДР, що спричинило ДТП" Кодексу України про адміністративні правопорушеня.



Як розповіла телефоном Суспільному речниця обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Оксана Якушик, медики на місці аварії надавали допомогу трьом людям.



У 24-річного чоловіка діагностували забійне садно волосистої частини голови. Від госпіталізації він відмовився. У ще одного 18-річного чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Також травмувався 17-річний хлопець. У нього медики виявили закриту черепно-мозкову травму та струс. Обох було доставлено у медичний заклад для огляду.

