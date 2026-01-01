У Луцьку експрацівниця ТЦК за 10 тисяч доларів «допомагала» чоловікам отримувати фіктивні діагнози

Поліцейські викрили громадянку, яка допомагала чоловікам за гроші отримувати фіктивні діагнози.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Працівники управління міграційної поліції та слідчі слідчого управління ГУНП, за процесуального керівництва прокуратури, викрили 46-річну лучанку, яка розробила схему власного незаконного збагачення. Вона вимагала неправомірну вигоду від військовослужбовців, натомість обіцяла вплинути на службових осіб медзакладів, аби ті видавали фіктивні діагнози, що могли стати підставою для присвоєння групи інвалідності. У подальшому – такі чоловіки могли ухилятися від служби. Робила це спритниця системно, і їй довірялись, адже була колишньою працівницею ТЦК та СП.Однак протиправну діяльність викрили наші поліцейські.11 лютого жінка отримала неправомірну вигоду в 10 тисяч доларів від військовозобов’язаного за вирішення питання виготовлення медичної документації із зазначенням фіктивного діагнозу. «На гарячому» її і затримали правоохоронці.За процесуального керівництва прокуратури, слідчі оголосили їй підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Санкція – позбавлення волі від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Слідство триває.