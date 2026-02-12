У Раді сталося масове харчове захворювання депутатів, – УП
Сьогодні, 13:49
Парламент не зміг працювати на засіданні 12 лютого через масове харчове захворювання депутатів. Депутати кажуть, що могли отруїтися в їдальні Ради.
Про це повідомили поінформовані співрозмовники УП в Раді.
Мова йде про десятки заражених депутатів. Ймовірно від 10 до 30 нардепів.
У більшості схожі симптоми: висока температура, втрата сил, кишкові розлади і діарея.
Частина співрозмовників припускають, що могли отруїтися в депутатській їдальні. Хоча не всі інфіковані їли там.
Інші співрозмовники переконують, що всі симптоми схожі на ознаки ротавірусу, спалахи якого в останні тижні фіксували і в Буковелі, і в інших містах, в тому числі в столиці.
Через раптове захворювання парламент не зміг зібратися на засідання 12 лютого.
Після кількох спроб голосування у Раді реєстрували ледь за 200 голосів із 226 мінімальних. Через це у ВР були змушені закрити засідання парламенту.
Наступний пленарний тиждень розпочнеться 24 лютого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили поінформовані співрозмовники УП в Раді.
Мова йде про десятки заражених депутатів. Ймовірно від 10 до 30 нардепів.
У більшості схожі симптоми: висока температура, втрата сил, кишкові розлади і діарея.
Частина співрозмовників припускають, що могли отруїтися в депутатській їдальні. Хоча не всі інфіковані їли там.
Інші співрозмовники переконують, що всі симптоми схожі на ознаки ротавірусу, спалахи якого в останні тижні фіксували і в Буковелі, і в інших містах, в тому числі в столиці.
Через раптове захворювання парламент не зміг зібратися на засідання 12 лютого.
Після кількох спроб голосування у Раді реєстрували ледь за 200 голосів із 226 мінімальних. Через це у ВР були змушені закрити засідання парламенту.
Наступний пленарний тиждень розпочнеться 24 лютого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Олімпійський комітет зганьбився: МЗС вступився за Гераскевича, який хотів вшанувати убитих під час війни спортсменів
Сьогодні, 14:11
У Раді сталося масове харчове захворювання депутатів, – УП
Сьогодні, 13:49
Зник безвісти місяць тому: розшукують 42-річного лучанина
Сьогодні, 12:36
На Волині горіли літня кухня та дровітня
Сьогодні, 12:31