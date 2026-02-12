У Раді сталося масове харчове захворювання депутатів, – УП





Про це



Мова йде про десятки заражених депутатів. Ймовірно від 10 до 30 нардепів.



У більшості схожі симптоми: висока температура, втрата сил, кишкові розлади і діарея.



Частина співрозмовників припускають, що могли отруїтися в депутатській їдальні. Хоча не всі інфіковані їли там.



Інші співрозмовники переконують, що всі симптоми схожі на ознаки ротавірусу, спалахи якого в останні тижні фіксували і в Буковелі, і в інших містах, в тому числі в столиці.



Через раптове захворювання парламент не зміг зібратися на засідання 12 лютого.



Після кількох спроб голосування у Раді реєстрували ледь за 200 голосів із 226 мінімальних. Через це у ВР були змушені закрити засідання парламенту.



Наступний пленарний тиждень розпочнеться 24 лютого.

