Зник безвісти місяць тому: розшукують 42-річного лучанина
Поліцейські розшукують безвісти зниклого 42-річного лучанина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцеперебування Колошви Сергія Володимировича, 20 квітня 1983 року народження, жителя Луцька. Чоловік з 26 грудня 2025 року перестав виходити на зв'язок з рідними та місце його перебування невідоме.

Прикмети безвісти зниклого: середньої тілобудови, зріст 180-185 см, волосся коротке. На лівій руці татуювання у вигляді літери S.

"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого, зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466 або 102", - наголошують у поліції.

