На Волині горіли літня кухня та дровітня
Сьогодні, 12:31
11 лютого рятувальники Ковельщини ліквідували дві пожежі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вночі о 04:12 на лінію «101» надійшло повідомлення про займання дровітні в селі Під’язівні Самарівської громади.
На місце події було скеровано рятувальників із селища Ратне.
О 05:42 вогнеборці за допомогою водяних стволів ліквідували займання. Потерпілих немає. Причина пожежі з’ясовується.
О 10:26 надійшло повідомлення про пожежу в селі Воля Ковельська Ковельської громади — горіла літня кухня.
О 11:10 пожежу ліквідували рятувальники з Ковеля.
Потерпілих немає. Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.
