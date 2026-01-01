На Волині горіли літня кухня та дровітня





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Вночі о 04:12 на лінію «101» надійшло повідомлення про займання дровітні в селі Під’язівні Самарівської громади.



На місце події було скеровано рятувальників із селища Ратне.



О 05:42 вогнеборці за допомогою водяних стволів ліквідували займання. Потерпілих немає. Причина пожежі з’ясовується.



О 10:26 надійшло повідомлення про пожежу в селі Воля Ковельська Ковельської громади — горіла літня кухня.



О 11:10 пожежу ліквідували рятувальники з Ковеля.



Потерпілих немає. Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

