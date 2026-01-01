На Волині горіли літня кухня та дровітня

11 лютого рятувальники Ковельщини ліквідували дві пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вночі о 04:12 на лінію «101» надійшло повідомлення про займання дровітні в селі Під’язівні Самарівської громади.

На місце події було скеровано рятувальників із селища Ратне.

О 05:42 вогнеборці за допомогою водяних стволів ліквідували займання. Потерпілих немає. Причина пожежі з’ясовується.

О 10:26 надійшло повідомлення про пожежу в селі Воля Ковельська Ковельської громади — горіла літня кухня.

О 11:10 пожежу ліквідували рятувальники з Ковеля.

Потерпілих немає. Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

