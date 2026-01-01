Великий концерт Олени Тополі у Луцьку - вже цієї неділі, 15 лютого. ВІДЕО
Сьогодні, 11:48
У неділю, 15 лютого 2026 року, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка в Луцьку відбудеться перший великий сольний концерт Олени Тополі — «Нове та Найкраще».
Початок о 18:00.
Це буде яскраве музичне шоу з живим гуртом, енергійною подачею та широкою програмою, яка поєднає найпопулярніші хіти артистки і нові композиції в оновленому звучанні.
Sweet People — потужна композиція, з якою Олена представляла Україну на Євробаченні 2010, і яка стала однією з найвідоміших у її репертуарі;
Феромони, Каштан, Обеззброєна — хіти, що давно полюбилися слухачам;
а також нові пісні, яким артистка надала свіжого звучання спеціально для цього сольного шоу.
Це не просто концерт — це живий виступ з потужною енергетикою, щирими емоціями та тісним контактом з аудиторією. Глядачі зможуть зануритися в атмосферу якісної музики та незабутнього лайву.
Квитки вже у продажу на платформі Karabas — обирай свої місця прямо зараз, бо попит великий! Ціни варіюються залежно від місця у залі.
Не пропустіть! Це стане однією з найяскравіших музичних подій цього лютого у Луцьку.
