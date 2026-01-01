Великий концерт Олени Тополі у Луцьку - вже цієї неділі, 15 лютого. ВІДЕО

Великий концерт Олени Тополі у Луцьку - вже цієї неділі, 15 лютого. ВІДЕО
У неділю, 15 лютого 2026 року, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка в Луцьку відбудеться перший великий сольний концерт Олени Тополі — «Нове та Найкраще».

Початок о 18:00.

Це буде яскраве музичне шоу з живим гуртом, енергійною подачею та широкою програмою, яка поєднає найпопулярніші хіти артистки і нові композиції в оновленому звучанні.

У програмі звучатимуть улюблені пісні, серед яких:


  • Sweet People — потужна композиція, з якою Олена представляла Україну на Євробаченні 2010, і яка стала однією з найвідоміших у її репертуарі;

  • Феромони, Каштан, Обеззброєна — хіти, що давно полюбилися слухачам;

  • а також нові пісні, яким артистка надала свіжого звучання спеціально для цього сольного шоу.

    • Це не просто концерт — це живий виступ з потужною енергетикою, щирими емоціями та тісним контактом з аудиторією. Глядачі зможуть зануритися в атмосферу якісної музики та незабутнього лайву.

    Квитки вже у продажу на платформі Karabas — обирай свої місця прямо зараз, бо попит великий! Ціни варіюються залежно від місця у залі.


    Не пропустіть! Це стане однією з найяскравіших музичних подій цього лютого у Луцьку.

