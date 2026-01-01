Через пошкодження мережі у Луцьку змінили рух тролейбусів: деталі

не будуть курсувати до міського цвинтаря.



Про це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.



У зв'язку із пошкодженням кабелю 10 кВт з 11 лютого і до завершення робіт, тролейбуси маршрутів №3 «Лісництво - с.Гаразджа», не будуть курсувати до кладовища в с.Гаразджа.



Тролейбуси будуть здійснювати рух до розвороту біля готелю «Околиця», що на вулиці Рівненській.



«Просимо врахувати інформацію при плануванні поїздок електротранспортом», - зазначили у міськраді.





У Луцьку тролейбуси на маршруті № 3«Лісництво - с.Гаразджа» тимчасово не будуть курсувати до міського цвинтаря.Про це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.У зв'язку із пошкодженням кабелю 10 кВт з 11 лютого і до завершення робіт, тролейбуси маршрутів №3 «Лісництво - с.Гаразджа», не будуть курсувати до кладовища в с.Гаразджа.Тролейбуси будуть здійснювати рух до розвороту біля готелю «Околиця», що на вулиці Рівненській.«Просимо врахувати інформацію при плануванні поїздок електротранспортом», - зазначили у міськраді.

