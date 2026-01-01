МОК дискваліфікував Гераскевича за «шолом пам’яті»

Владислав Гераскевич отримав на руки рішення IBSF щодо дискваліфікації.



Про це у телеграмі повідомляє Суспільне Спорт.



«Є рішення жюрі змагань зі скелетону на Олімпійських іграх у справі Владислава Гераскевича про порушення олімпійських правил щодо вираження атлетами .



«Що він одягатиме шолом, який за правилами МОК, порушує статтю 50: нібито порушує якісь політичні заклики. Владислава Гераскевича зняли зі стартлисту», - йдеться у повідомленні.



