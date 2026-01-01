МОК дискваліфікував Гераскевича за «шолом пам’яті»

МОК дискваліфікував Гераскевича за «шолом пам’яті»
Український олімпієць, скелетоніст Владислав Гераскевич отримав на руки рішення IBSF щодо дискваліфікації.

Про це у телеграмі повідомляє Суспільне Спорт.

«Є рішення жюрі змагань зі скелетону на Олімпійських іграх у справі Владислава Гераскевича про порушення олімпійських правил щодо вираження атлетами .

«Що він одягатиме шолом, який за правилами МОК, порушує статтю 50: нібито порушує якісь політичні заклики. Владислава Гераскевича зняли зі стартлисту», - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: спорт, світ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аналога ніде немає: Україна отримає першу партію гіперзвукових ракет
Сьогодні, 11:24
МОК дискваліфікував Гераскевича за «шолом пам’яті»
Сьогодні, 10:52
В Україні запровадять загальнонаціональну хвилину мовчання: Верховна Рада ухвалила закон
Сьогодні, 10:38
Чоловік у Луцьку розстріляв генератор живлення базової станції зв’язку
Сьогодні, 10:14
Підірвав гранату на подвір'ї сусідів: 43-річного волинянина відправили за ґрати
Сьогодні, 10:09
Медіа
відео
1/8