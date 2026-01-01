Чоловік у Луцьку розстріляв генератор живлення базової станції зв’язку

Поліцейські встановили фігуранта, який пошкодив генератор зв’язку у Луцьку. Інцидент трапився в ніч на 11 лютого.Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Волинської області.Заявник повідомив, що невідомийпо стаціонарному генератору для живлення базової станції та зв’язку одного з мобільних операторів. Потерпілі відсутні, генератор зазнав пошкоджень.На місці працювала слідчо-оперативна група.Працівники управління карного розшуку, кримінальної поліції, відділу кримінального аналізу Луцького РУП, слідчі та інші оперативні служби ГУНП, спільно з СБУ встановили особу причетного. Це – мешканець Луцького району, 1967 року народження.За декілька годин фігуранта затримали в іншій області.Вирішується питання оголошення йому про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України.Чоловік пояснив, що генератор заважав йому своїм шумом, тож він вирішив вистрілити в нього зі зброї. Однак за такі дії особа тепер може провести за гратами від 3 до 10 років.Слідчі дії тривають.