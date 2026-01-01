На Дніпропетровщині загинув військовий із Волині

Сергій Сидорович.



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



За словами мера, 25 січня на Дніпропетровщині загинув наш Захисник Сергій Сидорович, 1977 року народження. Житель Нововолинська.



«Висловлюю щирі співчуття сім’ї та всім, хто знав Сергія. Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом. Вічна пам’ять Герою!» - додав міський голова.





Знову скорботна новина надійшла в Нововолинську громаду – на війні загинув краянин

