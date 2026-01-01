Росія атакувала низку міст України вночі, серед постраждалих - маленькі діти
Сьогодні, 09:17
У ніч проти 12 лютого війська рф атакували столицю України та ще низку міст, є постраждалі та пошкодження.
Про це повідомили місцеві адміністрації, пише Громадське.
Київ
Війська рф атакували Київ уночі балістичними ракетами та безпілотниками, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.
У Дарницькому районі уламками пошкоджені фасад та скління вікон житлового будинку. У Дніпровському районі на двох локаціях БпЛА впали біля житлових будинків.
Відомо про щонайменше двох постраждалих — чоловіка та жінку.
Дніпро
Унаслідок нічної атаки в місті пошкоджені приватні будинки та автівки.
За даними обласної адміністрації, постраждали немовля та чотирирічна дівчинка.
Хлопчик, якому ще немає й місяця, шпиталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Загалом у місті зазнали поранень четверо людей. Через атаку сталося кілька займань, пошкоджені об'єкт інфраструктури, приватні будинки та авто.
Російські безпілотники також атакували область — Роздорську і Васильківську громади. Там понівечені інфраструктура та дитсадок.
Одеса
В одному з районів Одеси пошкоджено обʼєкт інфраструктури та бізнес-центр. На місці працюють рятувальники ДСНС.
За попередніми даними, є один постраждалий, медики надають йому допомогу.
За даними ДСНС, унаслідок російських ударів БпЛА пошкоджена житлова дев’ятиповерхівка.
В Одеському районі пошкоджено також енергетичну інфраструктуру. Через знеструмлення об’єктів водопровідної системи без води залишилися споживачі у низці районів Одеси. Також виникли пожежі на території ринку та супермаркету, зайнялися 15 приватних автомобілів.
