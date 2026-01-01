Росія атакувала низку міст України вночі, серед постраждалих - маленькі діти





Про це повідомили місцеві адміністрації, пише



Київ



Війська рф атакували Київ уночі балістичними ракетами та безпілотниками, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.



У Дарницькому районі уламками пошкоджені фасад та скління вікон житлового будинку. У Дніпровському районі на двох локаціях БпЛА впали біля житлових будинків.



Відомо про щонайменше двох постраждалих — чоловіка та жінку.



Дніпро



Унаслідок нічної атаки в місті пошкоджені приватні будинки та автівки.



За даними обласної адміністрації, постраждали немовля та чотирирічна дівчинка.



Хлопчик, якому ще немає й місяця, шпиталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.



Загалом у місті зазнали поранень четверо людей. Через атаку сталося кілька займань, пошкоджені об'єкт інфраструктури, приватні будинки та авто.



Російські безпілотники також атакували область — Роздорську і Васильківську громади. Там понівечені інфраструктура та дитсадок.



Одеса



В одному з районів Одеси пошкоджено обʼєкт інфраструктури та бізнес-центр. На місці працюють рятувальники ДСНС.



За попередніми даними, є один постраждалий, медики надають йому допомогу.



За даними ДСНС, унаслідок російських ударів БпЛА пошкоджена житлова дев’ятиповерхівка.



В Одеському районі пошкоджено також енергетичну інфраструктуру. Через знеструмлення об’єктів водопровідної системи без води залишилися споживачі у низці районів Одеси. Також виникли пожежі на території ринку та супермаркету, зайнялися 15 приватних автомобілів.

