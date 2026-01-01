20 місяців не знали про його долю: на Волині поховають Героя Ярослава Лукашука

20 місяців не знали про його долю: на Волині поховають Героя Ярослава Лукашука
У Ковелі на Волині краяни сьогодні, 12 лютого, віддадуть останню шану полеглому військовослужбовцеві Ярославу Лукашуку.

Про це у фейсбуці повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

«Наші Герої повертаються... На жаль, «на щиті». Прощатимемося із солдатом Лукашуком Ярославом Мефодійовичем (29.10.1982 р.н.), навідником 3-го аеромобільного відділення аеромобільного батальйону військової частини А0224. Майже 20 місяців його доля була невідомою», - зазначив Чайка.

Він загинув 30 червня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Парасковіївка Покровського району.

Проводжати у вічність воїна будуть сьогодні, 12 лютого, за таким порядком:

• 13:00 – служба в церкві Святої мучениці Тетяни (вул. Остапа Вишні,5, мікрорайон Ковеля-2);
• 14:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.

Поховають бійця на Алеї Героїв міського кладовища.

«Вічна пам’ять і слава Герою!» - додав мер Ковеля.

20 місяців не знали про його долю: на Волині поховають Героя Ярослава Лукашука

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завершити війну до літа можна, якщо цього хотітиме Росія, - президент України
Сьогодні, 09:49
Росія атакувала низку міст України вночі, серед постраждалих - маленькі діти
Сьогодні, 09:17
20 місяців не знали про його долю: на Волині поховають Героя Ярослава Лукашука
Сьогодні, 09:13
Ніхто не подає заявки на керівництво міжшкільним ресурсним центром на Волині: чому так?
Сьогодні, 08:21
Не лише індексація: кому 2026-го підвищать пенсію
Сьогодні, 07:15
Медіа
відео
1/8