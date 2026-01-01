20 місяців не знали про його долю: на Волині поховають Героя Ярослава Лукашука
Сьогодні, 09:13
У Ковелі на Волині краяни сьогодні, 12 лютого, віддадуть останню шану полеглому військовослужбовцеві Ярославу Лукашуку.
Про це у фейсбуці повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
«Наші Герої повертаються... На жаль, «на щиті». Прощатимемося із солдатом Лукашуком Ярославом Мефодійовичем (29.10.1982 р.н.), навідником 3-го аеромобільного відділення аеромобільного батальйону військової частини А0224. Майже 20 місяців його доля була невідомою», - зазначив Чайка.
Він загинув 30 червня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Парасковіївка Покровського району.
Проводжати у вічність воїна будуть сьогодні, 12 лютого, за таким порядком:
• 13:00 – служба в церкві Святої мучениці Тетяни (вул. Остапа Вишні,5, мікрорайон Ковеля-2);
• 14:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають бійця на Алеї Героїв міського кладовища.
«Вічна пам’ять і слава Герою!» - додав мер Ковеля.
