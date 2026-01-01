Ніхто не подає заявки на керівництво міжшкільним ресурсним центром на Волині: чому так?





Міжшкільний ресурсний центр об’єднує шкільні заклади громади для координації навчальних програм та підтримки педагогів. Через відсутність керівника робота центру тривалий час проходить за участю виконуючого обов’язки. Наразі ці обов’язки виконує заступник директора, Валерій Лавренюк. Попередній директор залишив посаду за власним бажанням, перейшовши на іншу роботу.



Журналісти Денисюка Олександра. Він зазначив, що не може пояснити чому втретє складається така ситуація, адже умови конкурсу відповідають чинному законодавству.



«Я не можу сказати, чому люди не подають заявки. Ми очікували, що хтось подасть, але втретє сталося так як склалось.



Вимоги до кандидатів стандартні, визначені законодавством та Положенням про конкурс, зокрема: вища освіта та стаж роботи за профілем».



Кадровий дефіцит у громаді частково існує для неповних ставок, зокрема медсестер, психологів або окремих категорій педагогічних працівників — вихователі, музичні керівники, але ситуація не критична.



Втретє завершений безрезультатно конкурс змушує громадськість і владу замислитися над тим, чому молоді та досвідчені спеціалісти неохоче подаються на посаду. В управлінні зазначають, що поки закривати центр не планують: його робота триває, а після завершення навчального року конкурс можуть оголосити повторно.



Нині, Міжшкільний ресурсний центр продовжує функціонувати, проте питання стабільного керівництва залишається відкритим.

