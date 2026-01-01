«Радіо Судного дня» збожеволіло: ефір розривається від загадкових наказів

Легендарна радіостанція УВБ-76, яку ще називають «Радіо Судного дня», 11 лютого раптово перейшла в режим безперервної трансляції. Такої аномальної активності зашифрованих кодів не бачили за всю історію її існування.Про це повідомив телеграм-канал «УВБ-76 ефір», який відстежує повідомлення станції.Російська радіостанція УВБ-76, відома ще як «жужжалка», зафіксувала рекордну активність в ефірі — від початку доби вона передала 12 закодованих голосових сигналів, і, ймовірно, трансляції тривають. Раніше такої інтенсивності мовлення не спостерігали: зазвичай станція обмежується монотонним шумовим сигналом.Кожне повідомлення складалося з одного характерного слова: «Акрокрен», «риболовный», «хлевотюк», «блицосидр», «вихлянье», «баранка», «придирчивый», «укосопаб», «покладистый», «СССР», «голубей», «кобочелн».Фахівці вважають, що така незвична активність може свідчити про зміну рівня готовності російських військових вузлів зв’язку. Дванадцять сигналів лише за ранок — безпрецедентний показник, якого раніше не фіксували.Перше повідомлення 11 лютого зафіксували о 09:05 за московським часом — тоді пролунало слово «акрокрен». Уже через чотири хвилини в ефірі передали другий сигнал — «рыболовный». Після майже годинної перерви УВБ-76 знову активізувалася і протягом приблизно 15 хв. транслювала одразу п’ять повідомлень: о 10:35 — «хлевотюк», о 10:43 — «блицосидр», о 10:47 — «вихлянье», о 10:49 — «баранка», о 10:51 — «придирчивый».Ще через 42 хв., о 11:33, пролунало восьме слово — «укосопаб». У той самий час станція також передала «покладистый». Сигнал «СССР» зафіксували о 12:53 за московським часом. Останні два слова — «голубей» і «кобочелн» — пролунали відповідно о 13:06 та 13:07.Усі повідомлення диктор зачитував як окремі кодові слова. Хоча їхній зміст залишається невідомим, різке збільшення кількості трансляцій викликало значний інтерес серед дослідників OSINT. Наразі офіційних пояснень щодо причин такої незвичайної активності передавача немає.Нагадаємо, в кінці січня «Радіо Судного дня» також перервало ефір дивними кодованими повідомленнями. Диктор передав фразу зі словом «слабость», а наступного дня — «стояк», використовуючи фонетичний алфавіт (Семен, Тетяна, Ольга тощо). Згодом зафіксували ще один сигнал зі словами «дернолорд» та «паяние».«Радіо судного дня» — це неофіційна назва російської короткохвильової військової радіостанції УВБ-76 (також відомої як «жужжалка»).Вона працює ще від часів СРСР.Більшість часу передає монотонний сигнал.Іноді виходить у ефір із закодованими голосовими словами або цифрами.Вважається, що станція входить до системи військового зв’язку й може використовуватися для передавання наказів у надзвичайних ситуаціях, зокрема під час війни або ядерної загрози.Точне призначення офіційно не розкривається, тому навколо неї багато теорій і міфів.