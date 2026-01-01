Не лише індексація: кому 2026-го підвищать пенсію

Цього року українцям можуть підвищити пенсію не лише за рахунок індексації. Декому з пенсіонерів суму перерахують автоматично одразу після того, як вони виконають певну умову.Про те, в якому віці виплати українських пенсіонерів починають збільшуватися, повідомили у Пенсійному фонді.Вікову надбавку нараховують автоматично — після досягнення певного віку. 2026-го суми доплат становлять:70–74 роки — до 300 грн;75–79 років — до 456 грн;80 років і старше — до 570 грн.Зазначається, що надбавку призначають від дня, коли пенсіонер досягає відповідного віку. Якщо день народження припадає на перше число місяця, доплату виплатять у повному розмірі разом із пенсією за цей місяць. Якщо ж день народження, наприклад, 20-го числа, то надбавку нарахують лише за дні після цієї дати — тобто за частину місяця.Важливим уточненням є те, після 75 років додають не 456 грн, а тільки 156 грн. Це пов’язано з тим, що частину надбавки пенсіонер уже отримує. Наприклад, у 70 років людині було призначено доплату 300 грн. Коли їй виповнюється 75 років, до пенсії додають ще 156 грн, а не всю суму одразу. У результаті загальне підвищення становить 456 грн.Головна умова надбавок, які можуть отримати українські пенсіонери, розмір пенсії. Якщо щомісячна виплата перевищує 10 340,35 грн, вікову надбавку не нараховують. Якщо пенсія трохи менша за цей поріг, доплату можуть дати лише частково.Наприклад, якщо людині виповнилося 70 років, а її пенсія становить 10 300 грн, доплата буде лише 40 грн — щоб загальна сума не перевищила встановлений ліміт. Після цього підвищення не застосовується.Ліміт у 10 340 грн відповідає середній зарплаті в Україні за 2020 рік, закріпленій у нормативних актах. Попри індексації та зміну економічних показників, саме ця сума й досі використовується як обмеження для вікових доплат. Механізм вікових доплат запровадили ще 2020-го.