Завершити війну до літа можна, якщо цього хотітиме Росія, - президент України





Про це пише



Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами 11 лютого. Він додав, що якщо бажання закінчити війну буде не лише в України, а і в агресора, то “у нас вийде закінчити бойові дії до літа”.



“Тому що поетапність цього процесу залежить передусім для українців від гарантій безпеки. Знати, а не вірити, що в майбутньому неможлива агресія Росії. Або якщо ж вона піде на це – ми будемо не наодинці і буде сильний захист”, – сказав він.



У питанні відновлення Україні потрібні не лише американці, а й європейці, аби укласти договори. Після того, як будуть ці документи, можна буде переходити до підписання угоди про завершення війни на 20 пунктів.



“Я вважаю, що та чи інша послідновність стосовно впевненості наших людей все таки потрібна”, – сказав він.



Поки що питання долі Донецької області залишається неузгодженим.



“У питаннях територій у нас поголяди різні”, – сказав президент.



Угода повинна “поважати українців”, додав він. Президент сказав, що якщо така угода буде, то тоді її можна буде виносити на референдум.



Контекст



Президент Володимир Зеленський повідомив, що США хочуть, аби війна України і Росії завершилася до літа. Водночас він спростував інформацію про погрози Вашингтона вийти з перемовного процесу.

