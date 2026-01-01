Підірвав гранату на подвір'ї сусідів: 43-річного волинянина відправили за ґрати

Постановлено вирок волинянину, який кинув гранату в двох людейЖитель міста Камінь-Каширський, який кинув гранату в двох людей, 14 років відбуватиме покарання за гратами.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури в суді довели, що 43-річний чоловік незаконно придбав гранату Ф-1, носив її при собі, а після опівночі 13 липня 2024 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння на території домоволодіння у рідному місті, кинув її під ноги господарю оселі та його дружині.Унаслідок вибуху 56-річні чоловік і жінка отримали осколкові поранення.На той час зловмисник був підозрюваним у ще одному кримінальному провадженні – про заподіяння легких тілесних ушкоджень, у тому числі працівнику поліції в зв'язку з виконанням ним службових обов'язків (ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 345 КК України), йому було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, проте це не запобігло вчиненню нового злочину.Суд визнав волинянина винуватим у закінченому замаху на умисне вбивство двох людей способом, небезпечним для життя багатьох осіб, і незаконному поводженні із бойовими припасами (ч. 2 ст. 15 п. п. 1,5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України) та призначив йому покарання у виді 14 років позбавлення волі.