В Україні запровадять загальнонаціональну хвилину мовчання: Верховна Рада ухвалила закон





Про це повідомили у Верховній Раді, пише



Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок російської збройної агресії проводиться щоденно о 9:00.



Згідно із законопроєктом № 14144, органи державної влади й місцевого самоврядування мають забезпечувати інформування про початок і звершення загальнонаціональної хвилини мовчання на підприємствах, в установах, організаціях, які належать до сфери їхнього управління.



Оголошення також має проводитися через медіа, незалежно від форми власності, системи оповіщення й інформування у сфері цивільного захисту.



У вересні 2025 року в КМВА оголосили, що щоденно перекриватимуть Хрещатик під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Алгоритм дій для водіїв передбачає зупинку руху в безпечному місці на «аварійці». На час хвилини мовчання водії можуть вийти з авто та/або схилити голову, згадати близьких і знайомих, хто віддав своє життя у війні проти росії.

