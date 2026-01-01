В Україні запровадять загальнонаціональну хвилину мовчання: Верховна Рада ухвалила закон

В Україні запровадять загальнонаціональну хвилину мовчання: Верховна Рада ухвалила закон
Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт про встановлення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання на законодавчому рівні.

Про це повідомили у Верховній Раді, пише Громадське.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок російської збройної агресії проводиться щоденно о 9:00.

Згідно із законопроєктом № 14144, органи державної влади й місцевого самоврядування мають забезпечувати інформування про початок і звершення загальнонаціональної хвилини мовчання на підприємствах, в установах, організаціях, які належать до сфери їхнього управління.

Оголошення також має проводитися через медіа, незалежно від форми власності, системи оповіщення й інформування у сфері цивільного захисту.

У вересні 2025 року в КМВА оголосили, що щоденно перекриватимуть Хрещатик під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Алгоритм дій для водіїв передбачає зупинку руху в безпечному місці на «аварійці». На час хвилини мовчання водії можуть вийти з авто та/або схилити голову, згадати близьких і знайомих, хто віддав своє життя у війні проти росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аналога ніде немає: Україна отримає першу партію гіперзвукових ракет
Сьогодні, 11:24
МОК дискваліфікував Гераскевича за «шолом пам’яті»
Сьогодні, 10:52
В Україні запровадять загальнонаціональну хвилину мовчання: Верховна Рада ухвалила закон
Сьогодні, 10:38
Чоловік у Луцьку розстріляв генератор живлення базової станції зв’язку
Сьогодні, 10:14
Підірвав гранату на подвір'ї сусідів: 43-річного волинянина відправили за ґрати
Сьогодні, 10:09
Медіа
відео
1/8