У Луцьку чоловік заради розваги влаштував стрілянину у центрі міста: як його покарали





У матеріалах справи вказується, що інцидент стався 1 листопада близько 20 години на Театральному майдані, - пишуть



Назар З., перебуваючи в громадському місці, здійснив кілька пострілів з пневматичного пістолета по пластикових мішках. Своїми діями чоловік порушував громадський порядок і спокій громадян.



Очевидці викликали на місце правоохоронців, які склали протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).



Під час судового Назар З. визнав провину. Тож суддя, врахувавши характер вчиненого правопорушення, дані про порушника, ухвалив арештувати його на п’ять діб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суді розглядали справу чоловіка, який заради розваги стріляв у центрі Луцька з пістолета.У матеріалах справи вказується, що інцидент стався 1 листопада близько 20 години на Театральному майдані, - пишуть Волинські новини , перебуваючи в громадському місці, здійснив кілька пострілів з пневматичного пістолета по пластикових мішках. Своїми діями чоловік порушував громадський порядок і спокій громадян.Очевидці викликали на місце правоохоронців, які склали протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).Під час судового Назар З. визнав провину. Тож суддя, врахувавши характер вчиненого правопорушення, дані про порушника, ухвалив арештувати його на п’ять діб.

