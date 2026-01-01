5 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
5 січня день народження святкують ексдиректорка департаменту державної реєстрації Луцької міської ради Юлія Соломко (на фото) та художній керівник камерного оркестру «Кантабіле» обласної філармонії, заслужений працівник культури та заслужений діяч мистецтв Товій Рівець.
Інтернет-видання ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Василів, Павлів і Єв – та бажає міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.
5 січня 1994 – помер Петро Вескляров, відомий як виконавець ролі Діда Панаса у програмі «На добраніч, діти!», що виходила на Українському телебаченні.
Вескляров жив у Луцьку з 1946 по 1959 роки і працював у Волинському українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.
У Луцьку відомий телегерой познайомився зі своєю майбутньою дружиною, тут у них народився син Богдан. Жило подружжя у мікрорайоні «Красне».
5 січня за новим церковним календарем в Україні православні відзначають навечір'я Хрещення Господнього, або Богоявлення. У народній традиції цей день знають як Водохресний Святвечір, або Голодна кутя - час посту, молитви і духовного очищення.
