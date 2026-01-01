5 січня на Волині: гортаючи календар

5 січня день народження святкують ексдиректорка департаменту державної реєстрації Луцької міської ради(на фото) та художній керівник камерного оркестру «Кантабіле» обласної філармонії, заслужений працівник культури та заслужений діяч мистецтвІнтернет-видання ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Василів, Павлів і Єв – та бажає міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.5 січня 1994 – помер Петро Вескляров, відомий як виконавець ролі Діда Панаса у програмі «На добраніч, діти!», що виходила на Українському телебаченні.Вескляров жив у Луцьку з 1946 по 1959 роки і працював у Волинському українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.У Луцьку відомий телегерой познайомився зі своєю майбутньою дружиною, тут у них народився син Богдан. Жило подружжя у мікрорайоні «Красне».5 січня за новим церковним календарем в Україні православні відзначають навечір'я Хрещення Господнього, або Богоявлення. У народній традиції цей день знають як Водохресний Святвечір, або Голодна кутя - час посту, молитви і духовного очищення.