Курс валют на 5 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомили на сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 42,29 (+12 коп.)



Курс євро

1 євро — 49,57 (+3 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,77 (+7 коп.)

