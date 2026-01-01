Курс валют на 5 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 5 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 5 січня. Долар додав 12 коп, євро зросло на 3 коп, злотий піднявся на 7 коп.

Про це повідомили на сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 42,29 (+12 коп.)

Курс євро
1 євро — 49,57 (+3 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,77 (+7 коп.)

Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
