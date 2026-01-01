Чи очікувати магнітні бурі 5 січня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У понеділок, 5 січня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Про це повідомляє meteoagent.
За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на низькому рівні.
За минулу добу на Сонці зафіксували шість спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє meteoagent.
За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на низькому рівні.
За минулу добу на Сонці зафіксували шість спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 5 січня: прогноз
Сьогодні, 01:30
5 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку чоловік заради розваги влаштував стрілянину у центрі міста: як його покарали
04 січня, 23:15
На баланс "Луцьспецкомунтрансу" передали 58 контейнерів для збору твердих побутових відходів
04 січня, 22:12
Вночі у Луцьку лунали вибухи: у поліції розкрили деталі
04 січня, 21:11