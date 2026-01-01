Хрещенський Святвечір: стародавні традиції, цікаві обряди





Чому святкують Хрещенський Святвечір



Оскільки Хрещенський Святвечір святкується напередодні Водохреща (Йордану), цього дня згадують події Богоявлення, описані в церковних книгах. Другий Святвечір був часом підготовки до головного свята, а в деяких регіонах — останнім днем колядування та щедрування. Як і інші свята різдвяного циклу, Надвечір’я Богоявлення відзначалося урочистими звичаями та обов’язковими традиціями.



Традиції Хрещенського Святвечора



Багато обрядів цього дня перегукуються з традиціями Різдвяного Святвечора, проте деякі пов’язані безпосередньо з Водохрещем.



Прибирання оселі



Вважалося, що святкування в неприбраній хаті відлякує щастя та добробут. У день Надвечір’я Богоявлення всі хатні справи старались завершити до настання темряви, адже на Водохреща робота по дому заборонена.



Освячення води



В церквах освячують воду, яка, за віруваннями, не менш цілюща, ніж у день свята. Рідних, кути хати та подвір’я кропили святою водою, а посуд для освячення прикрашали сухими квітами — васильком чи безсмертником, що слугували оберегом від зла. На Поділлі навіть випікали три пироги, які молодший член родини кусав під час освячення хати.



Піст і обрядова вечеря



Під час Надвечір’я Богоявлення дотримуються суворого посту. На святковий стіл готують пісні страви — рибу, гречані млинці, вареники з капустою, кутю та узвар. Вечерю починали з куті, а потім частували курей для кращої плодючості.



Малювання хрестів



На Поділлі та Поліссі на вікнах, дверях і стінах малювали хрести крейдою або тістом із священною водою, щоб оберігати оселю від злих сил.



Щедрування



На Галичині ходили щедрувати, приносячи гілки ліщини як оберіг. Господар висипав щедрівникам овес на добрий врожай.



Що категорично не можна робити в Хрещенський Святвечір

Влаштовувати сварки, думати про когось погано чи битися — цей день має бути спокійним, щоб увесь рік був вдалим.



Робити важку домашню роботу — це вважається неповагою до свята.



Освячувати воду з поганими думками — рідина втратить цілющі властивості.



Голосно кликати курей — за повір’ями, це може нашкодити домашній птиці.

У народі цей день називають Хрещенським Святвечором або Голодною кутею, адже традиції та обряди цього вечора тісно пов'язані з підготовкою до Водохреща,передає ТСН

