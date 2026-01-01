Більше мінусів, ніж плюсів: у Луцьку затестили підіймальну платформу біля аптеки

У Луцьку тестували підіймальну платформу для людей з інвалідністю біля аптеки «Волиньфарм» на проспект Волі.

Відео опублікував у фейсбуці громадський активіст, ветеран Євген Сивопляс, передає "Конкурент".

Тестування механізму здійснювали в межах ініціативи з пошуку функціональної підіймальної платформи.

На думку Євгена Сивопляса, платформа аптеки «Волиньфарм» на проспект Волі, 29 мала як плюси, так і мінуси у використанні.

Мінуси:

Платформа перебувала у складеному стані.
Розмір платформи – 94 × 100 см.
Матеріал – просічний метал.
Кут пандусу до платформи – 23%.
Працівниці аптеки бракувало знань щодо правильного користування платформою.
Огородження спереду відсутнє – існує ризик затиснення ніг або протезів.
Плюси:

Кнопка виклику персоналу працює.
Огородження ззаду наявне.

