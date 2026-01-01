Більше мінусів, ніж плюсів: у Луцьку затестили підіймальну платформу біля аптеки





Відео опублікував у фейсбуці громадський активіст, ветеран Євген Сивопляс, передає



Тестування механізму здійснювали в межах ініціативи з пошуку функціональної підіймальної платформи.



На думку Євгена Сивопляса, платформа аптеки «Волиньфарм» на проспект Волі, 29 мала як плюси, так і мінуси у використанні.



Мінуси:



Платформа перебувала у складеному стані.

Розмір платформи – 94 × 100 см.

Матеріал – просічний метал.

Кут пандусу до платформи – 23%.

Працівниці аптеки бракувало знань щодо правильного користування платформою.

Огородження спереду відсутнє – існує ризик затиснення ніг або протезів.

Плюси:



Кнопка виклику персоналу працює.

Огородження ззаду наявне.

